Guy Nicolle, maire et conseiller général de Gavray, note que Nicolas Sarkozy connaît un score toujours aussi fort sur Gavray et sa commune associée, Le Mesnil-Hue. Il se dit très satisfait du taux de participation qui est de 84,43%, c'est pour lui le point le plus positif. M. Nicolle dit par ailleurs son inquiétude face à une grosse percée de Marine Le Pen et son étonnement devant le score de François Hollande.