Rouen. Seine-Maritime et Eure : restrictions de circulation pour les poids lourds

En raison de la neige et du verglas, la Seine-Maritime et l'Eure ont été placés en vigilance orange par Météo France pour la soirée du jeudi 31 janvier 2019 et la nuit. Des restrictions de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont également été prises. Ces restrictions entrent en vigueur à partir de 16 heures ce jeudi.

Ces poids lourds ont interdiction de dépasser d'autres véhicules et sont limités à 80 km/h.

"Si les conditions de circulation devenaient difficiles, des stockages seront mis en place pour les PL en particulier sur le département de la Seine Maritime", indique également Bison Futé.

L'organisme appelle les automobilistes "à la plus grande prudence, à se conformer strictement aux consignes des autorités locales, à s'informer des conditions météorologiques et de circulation avant de partir et à différer leur voyage, si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire."