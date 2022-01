Cette après-midi toutefois la région devrait bénéficier d'une légère accalmie grâce au redoux.

Depuis hier soir 23 h, les véhicules poids lourds de plus de 7 tonnes 5 ne peuvent plus circuler sur l'A84 entre Caen et Rennes, dans les deux sens.

Dans la Manche, les échangeurs 37 et 38 ont eux été fermés. Leur réouverture était prévue ce matin à 6h.

Pour rappel, la circulation reste interdite également aux véhicules de plus de 7,5 T sur la RN 13 entre Caen et Cherbourg.