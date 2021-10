Le-Havre. Ecocombust pour les centrales à charbon : la CGT Le Havre a des doutes

EDF communique sur l'Ecocombust. Le jeudi 24 janvier 2019, le groupe et le Ministère de la transition écologique ont validé un programme de travail préalable à une décision sur le projet Ecocombust. Une démarche qui pourrait permettre à EDF d'engager la phase d'industrialisation pour la fabrication de ce combustible à partir de 2022.

Le projet Ecocombust consiste à fabriquer un nouveau combustible à base de charbon mais moins polluant que le simple charbon. Il est en test sur les sites de Cordemais (Loire-Atlantique) et Le Havre (Seine-Maritime).

Écoutez Frédéric Guérin, le secrétaire CGT de la centrale du Havre :

Les centrales à charbon toujours menacées

Depuis novembre 2018, le gouvernement a pris la décision de fermer les quatre centrales à charbon de France. Les syndicats protestent, de nombreux emplois étant en jeu. Ils misaient sur l'Ecocombust pour sauver les centrales mais les dernières avancées ne les rassurent pas.

Pour Frédéric Guérin les dernières annonces " ne rassurent pas plus que ça. Les centrales sont toujours menacées " même si Cordemais pourrait avoir un sursis jusqu'en 2026. Le projet Ecocombust est certes validé, mais le syndicaliste estime que ce nouveau carburant " va ensuite servir aux réseaux de chaleur urbains et pas aux centrales ". Il l'assure, " l'ambiance est toujours morose sur les deux sites de Cordemais et Le Havre ".