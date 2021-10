John's Session. Finale de la John's session : qui sera le grand gagnant ?

Breaky Boxes, J.E.R Jyeuhair, NOROY, We Hate You Please Die… Qui gagnera sa place pour chanter sur la grande scène du festival Beauregard ? L'un des quatre finalistes de la John's Session rejoindra bientôt le line-up de la 11e édition de Beauregard, qui aura lieu du 4 au 7 juillet 2019. Pour cela, rendez-vous ce vendredi 1er février, au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Entre folk, rap et éléctro, les artistes exposeront leur style et donneront le meilleur d'eux-mêmes pour séduire le public. Ils ont besoin de votre soutien et de vos votes pour accéder à la victoire.

Qui sont-ils ?

Au menu, ce sont des duels entre bas et haut-normands qui vont devoir faire leurs preuves ce vendredi 1er février. Jyeuhair, rappeur caennais, et un véritable couteau-suisse. En plus de chanter, il écrit et compose ses titres, réalise ses clips et illustre ses pochettes. Made in Caen, c'est aussi le cas de NOROY, duo électro pop. Les deux copains se sont rencontrés à l'âge de 12 ans pour former en 2017 un duo aux goûts très variés : rock, pop et funk sont au cœur de leur création.

Bravo à nos finalistes de la John's Session ! Qui rejoindra le line-up 2019 ? 😏@Breakyboxes | @Jaythesomebody | #Noroy | #WeHateYouPleaseDie



Réponse le 1er février au @bigbandcafe !

Entrée libre, venez voter ! pic.twitter.com/0ZmFaKEh48 — John Beauregard (@FestBeauregard) 19 décembre 2018

Chez les Rouennais, ce sont les groupes Breaky Boxes et We Hate You Please Die qui seront en piste. Le premier regroupe trois amis de longue date adeptes de la culture folk irlandaise et américaine. Le second représente un savant mélange de grands coups de fuzz et de quelques gouttes de pop. Du brut et de l'électricité, c'est tout ce qui anime ces quatre artistes.

Des places à gagner

La grande nouveauté cette année ? Le gagnant du prix du public reviendra au Big Band Café pour un concert le 5 avril prochain. Et les artistes ne seront pas les seuls gagnants. Après avoir voté pour votre artiste préféré, des places pour le festival Beuregard et bien d'autres goodies seront à gagner sur place.

Pratique. Vendredi 1er février 2019 à 20 heures au Big Band Café. Entrée gratuite.