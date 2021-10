Évreux. L'IUT d'Évreux fermé après un incendie

L'IUT d'Évreux (Eure), est fermé et les cours sont annulés, mercredi 30 janvier 2019. Un incendie s'est déclaré la veille, en fin d'après-midi, dans une salle de travaux pratiques. L'ensemble des locaux a été évacué et aucune victime n'est déplorée. Les sapeurs-pompiers se sont mobilisés jusque dans la soirée. Une cellule d'écoute sera disponible pour les étudiants et le personnel qui le souhaitent.