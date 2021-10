Rouen. Tempête Gabriel : pas de transports scolaires en Seine-Maritime !

Les institutions s'organisent, face à l'arrivée prévue de la tempête hivernale Gabriel. Dans la soirée du mardi 29 janvier 2019 et dans la nuit qui suivra, plusieurs centimètres de neige sont attendus en Seine-Maritime. Suffisamment en tout cas pour placer l'ensemble du département en vigilance orange. Pour ne pas prendre de risques, la préfecture a décidé d'anticiper en interdisant la circulation de tous les transports scolaires pour la journée du mercredi 30 janvier 2019.

Les poids lourds limités

"Selon Météo-France, le trafic sur les axes routiers pourrait être dangereux compte tenu de la possible présence de neige et de vents violents rendant les axes glissants", justifie la préfecture par voie de communiqué. Les poids lourds sont également visés par cette mesure. Le mercredi 30 janvier, leur vitesse sera limitée à 80km/h et il leur sera interdit de dépasser.

Pour les autres usagers de la route, la préfecture encourage à limiter ses déplacements, se renseigner sur les conditions de circulation ou encore à se munir d'une couverture chaude et d'une tenue adaptée au froid.