Baseball : une dernière saison avec les Huskies de Rouen pour Luc Piquet

La faim est toujours aussi forte. 14 titres de champion, neuf challenges de France, une finale de Coupe d'Europe… Après presque vingt ans au plus haut niveau français et avec un palmarès long comme le bras, Luc Piquet pourrait presque être blasé. Impensable selon le joueur, qui est resté toute sa carrière fidèle aux Huskies de Rouen (Seine-Maritime) et qui raccrochera définitivement en fin de saison, à 38 ans.

"Trente ans de ta vie, ce n'est pas rien…"

Au moment de jeter un premier coup d'œil dans le rétroviseur, l'émotion est palpable dans la voix et dans les yeux de celui qui a commencé à jouer par hasard, au centre aéré, lorsqu'il était gamin. "Même si je m'y suis préparé, je sais qu'arrêter ça va être super dur. Trente ans de ta vie, ce n'est pas rien… D'avoir toujours voulu tout donner pour le baseball, ce n'est pas rien", confie le joueur, au bord des larmes.

S'il n'a jamais eu la chance d'être professionnel, Luc Piquet savoure tout ce que son sport lui a apporté : "J'ai la chance de ne m'être jamais blessé, d'avoir rencontré des gens extraordinaires, d'avoir fait ce qui me plaisait, d'avoir voyagé…" Dans une discipline où les joueurs doivent s'adapter aux phases offensives comme défensives, lui n'a pas de préférence. Ce qu'il aime, c'est la complexité du jeu et des différentes tactiques à mettre en place pour gagner les matches.

Luc Piquet prend son rôle de capitaine très à cœur, pour transmettre la culture de la gagne que d'autre lui ont inculqué avant. - Romain Flohic

La victoire, c'est d'ailleurs une obsession dans son discours. "Quand tu as gagné, tu veux juste gagner encore et toujours", affirme le capitaine des Huskies. Alors, pour sa dernière saison, Luc Piquet veut forcément sortir par la grande porte. En étoffant son palmarès, forcément, mais aussi en s'assurant de transmettre sa culture de la gagne aux jeunes du groupe. Retiré des terrains, il pense se consacrer à sa vie de famille et à son métier, dans la restauration. Il reviendra au baseball, c'est pratiquement sûr. "Mais pour l'instant je suis encore joueur, on n'a pas encore parlé de tout ça", conclut-il.