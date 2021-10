Rouen. Trois départements normands placés en vigilance orange neige et verglas

La Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas mardi 29 janvier 2019. La vigilance est de mise à partir de 18 heures dans ces trois départements. Elle devrait durer jusque vers 3 heures, mercredi 30 janvier, dans les deux départements de l'ex Haute-Normandie. Elle est prolongée jusqu'à au moins 6 heures dans l'Orne.

Météo France place en vigilance orange 37 départements. - Capture d'écran Météo France

Le Calvados et la Manche sont en vigilance jaune.

En conséquence, "malgré tout le soin apporté par les gestionnaires de voirie pour maintenir les routes en état, les conditions de circulation pourront être très difficiles et pourront entraîner de fortes perturbations", indique Bison Futé. Il appelle donc les automobilistes "à s'informer sur les conditions météorologiques et les conditions de circulation avant de partir et à différer leur voyage dans la mesure du possible, si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire."

Sur les départements placés en vigilance orange les cumuls attendus seront généralement de l'ordre de 5 à 10 cm ponctuellement 15 cm selon Météo France.

Vents violents

Les cinq départements normands ont aussi été placés en vigilance jaune vents violents pour la soirée et la nuit. météo France s'attend à un vent "soutenu avec des rafales de 70 à 90km/h voire localement 100 km/h dans les terres et 100 à 110 km/h sur les côtes".

A LIRE AUSSI.

La neige sur le Nord après avoir perturbé les transports dans le Sud

Des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports

Neige et grand froid sur presque la moitié de la France

La Seine-Maritime placée en vigilance orange pour la neige

Neige et froid en Normandie : la situation pour mercredi [routes et météo]