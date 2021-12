Coût de la pierre : un atterrissage attendu

Caen ne fait pas exception et ce sont presque tous les secteurs de la capitale régionale qui ont subi la tendance. Quartier par quartier, petit tour d’horizon du marché de l’immobilier ancien à Caen.

Les prix ont encore grimpé en 2011

Autour du Château et de la Préfecture, attendez-vous à payer le prix fort (2 678 € le m2 en moyenne en 2011). Avec une hausse de 12,3 %, le quartier demeure le plus cher de la ville. Côté Université et Jardin des plantes, les prix restent élevés ( 2429 euros le m2) et sont allés crescendo (+ 13,6 %). Tandis que dans le secteur La Haie Vigné-Bon Sauveur- Beau site, il fallait compter 2 290 euros le m2.

Au nord de Caen, on a également enregistré une évolution à la hausse de 8,5 %. 2 341€ le m2, c’est le prix à payer. Les prix sont moins élevés à l’ouest de la ville, avec 2 085 € le m2 (+ 5,7 %), comme dans le secteur Saint-Paul, Saint Nicolas, Authie sud (2 091 € le m2).

A la Pierre Heuzé, Lébisey, Calmette, Saint Gilles, Saint Jean Eudes, la hausse a été plus modérée : + 3 %, soit 2279€ le m2. Le sud de Caen est le secteur le moins cher de la ville : 1825 € le m2.

Seule exception au final, le secteur Théâtre-Saint Jean-bassin portuaire connaît une baisse de 2%. Prix moyen, 2 189€ au m2. Serait-ce lesigne avant-coureur d’une inversion souhaitable ?

“Vers un ajustement”

“L’année 2012, s’oriente vers un ajustement des prix”, prédit M. Boisset, chargé de la communication de la chambre des notaires. “La main est aux acheteurs, il leur reste à bien se renseigner pour bien choisir leur bien immobilier”.