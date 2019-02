Tapisserie de Bayeux : un nouvel outil technologique pour mieux comprendre l'œuvre

Vous pourrez bientôt connaître l'œuvre de la tapisserie de Bayeux (Calvados) dans les moindres détails ! Pendant la fermeture annuelle prévue en janvier, elle a, tout récemment, mis au point un nouveau système de compréhension de l'œuvre 100 % numérique. Cet outil, appelé SIDS (Système d'Information Documentaire Spacialisé) était dans les cartons depuis 2017 et a été le fruit d'un travail d'une vingtaine d'experts de l'Université de Caen-Normandie.

70 mètres de long en 86 clichés

Par l'intermédiaire de 86 clichés haute-résolution, l'œuvre datant du XIe siècle est d'abord photographiée sur ses 70m de long et ce, avec quatre modalités d'éclairage différentes : ultra-violet, infrarouge, fluorescent et la lumière du jour. La broderie peut se parcourir de la même manière qu'une carte grâce à un système proche de la géolocalisation. Il est également possible de naviguer, grâce à un système informatique, sur des zones qui étaient auparavant invisibles, à l'endroit comme au revers…

🔛 Présentation du nouvel outil SIDS au musée de la Tapisserie de #Bayeux, un outil numérique qui améliore la compréhension de l'oeuvre millénaire et sera enrichi par la communauté scientifique #BayeuxTapestry @BayeuxMuseum pic.twitter.com/PJtY1PRiaP — Ville de Bayeux (@BayeuxOfficiel) 23 janvier 2019

"On peut zoomer, ne pas zoomer, avoir un accès plus prolongé à l'œuvre, c'est original. Dans le musée, la configuration fait qu'on ne peut pas rester longtemps devant une même portion de l'œuvre. Ce système peut peut-être permettre de l'aborder de manière totalement désynchronisée", témoigne Arnaud Daret, ingénieur à l'Université de Caen et en charge du volet numérique du projet.

Une nouvelle manière de se rendre au musée

L'idée est donc de proposer une base de données afin de mieux comprendre l'œuvre dans ses moindres recoins. En usage pour les chercheurs, afin de leur permettre de constituer un fond de référence universel à la broderie millénaire, ce SIDS se veut opérationnel d'ici début 2020 pour le public se rendant au musée.

Deux aspects principaux sont à retenir : les créateurs veulent utiliser cette nouvelle technique afin de comprendre la toile en tant qu'objet (coutures, fils,etc) mais aussi de connaître comment elle a été fabriquée (premières scènes produites, travail des brodeuses…).

Pour qui ?

Tout se joue donc au moindre détail, où chercheurs et grand public pourront accéder à plus de 3000 documents relatifs à la broderie. Et pourquoi pas au service d'un public scolaire qui vient visiter le musée ? À Antoine Verney, conservateur en chef des musées de Bayeux de justifier :

L'outil a été créé en partenariat entre l'État, la ville de Bayeux, l'Université de Caen-Normandie et le CNRS avec le soutien de l'Europe, de la région Normandie et du département du Calvados. L'équipe a aussi collaboré avec le British Museum, musée de l'histoire et de la culture humaine situé au Royaume-Uni.