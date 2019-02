Le HAC à Vitré, "une sensation particulière" pour Oswald Tanchot

Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France a réservé un joli clin d'œil à Oswald Tanchot. À Vitré, où il a officié dans les deux clubs de la ville, le coach des Ciel et Marine a vécu de grands moments. Il les a évoqués à l'issue du match remporté face au Red Star (1-0), lundi 21 janvier 2019 au Stade Océane. Il a aussi abordé les dangers qui guettent sa formation, émoussée par la répétition des matches.

L'aspect émotionnel

Joueur à l'AS Vitré de 1996 à 1997 et de 1999 à 2003, Oswald Tanchot a également évolué dans l'autre club de la ville, La Vitréenne, où il a commencé sa carrière d'entraîneur en 2005. "De façon très personnelle et égoïste, on va dire que ce n'est pas un match comme les autres pour moi. C'est un endroit où j'ai beaucoup d'amis et de repères. J'ai passé de très bons moments là-bas. Tout cela est ancré au fond de moi-même, raconte-t-il. Mais en reprenant mes esprits, je me dis que c'est le piège parfait. J'aurais préféré qu'on affronte une équipe pro car il y a moins de pièges. Mais quitte à jouer une équipe amateure, autant que ce soit Vitré, parce que ça a une sensation particulière pour moi. On sait ce qui nous attend, on est prévenu. Il faudra qu'on joue sur notre valeur et qu'on soit dans l'esprit Coupe pour pouvoir passer. C'est important d'aller chercher le ticket pour les 8e de finale. La réussite de notre saison passe aussi par cette compétition."

L'aspect physique

En Bretagne, le HAC disputera son 6e match en l'espace de 19 jours. Une cadence infernale. "Face à Vitré, on va être athlétiquement en difficulté", redoute Oswald Tanchot. "On a joué lundi à 21 heures contre le Red Star et on rejoue le jeudi à 18 heures. Ça ne fait même pas 72 heures de récup'. C'est très critique, surtout dans des conditions d'hiver, où le froid sollicite énormément les organismes. Il y aura besoin d'injecter beaucoup de sang frais et de mettre des joueurs qui soient capables de répondre aux exigences d'un match de Coupe de France avec tout ce que cela implique en termes de duels et d'intensité. Il va falloir faire les bons choix."

L'occasion peut-être pour le jeune Himad Abdelli (19 ans) d'honorer son premier contrat professionnel, qu'il a paraphé lundi 21 janvier 2019. Le natif de Montivilliers, apparu à six reprises en Ligue 2 (pour une titularisation) est désormais lié avec son club formateur pour une durée de trois ans.

AS Vitré (N2) – HAC (L2), 16e de finale de la Coupe de France, jeudi 24 janvier 2019 à 18 heures.