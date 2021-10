Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 27 janvier

Bélier

Vous en avez assez des conventions, d'être sous pression. L'angoisse vous saisit concernant une décision un peu difficile à prendre dans le cadre personnel.

Taureau

Vous allez vous prendre d'affection pour quelqu'un que vous avez fraîchement rencontré. Tant d'espoirs, peur d'être déçu. Que faire ? vous entrez de plein fouet dans la comédie humaine.

Gémeaux

Vous êtes fort et fragile. Vous reviennent à l'esprit tant et tant de souvenirs difficiles à contenir pour une seule personne. Votre cage thoracique se dilate et quelques larmes fusent. Un petit coup de blues ?

Cancer

Vous ne prendrez aucun risque aujourd'hui. De toute façon vous avez décidé de goûter les joies du " home sweet home ". Le confort douillet au calme et au chaud.

Lion

Journée qui pourrait sembler un peu explosive surtout dans les propos. Chacun veut développer son opinion dans un cadre qui ne s'y prête guère. Évitez de jouer les arbitres. Vous pourriez être réduit au rôle de Bouc Émissaire.

Vierge

Évitez de succomber aux offres un peu trop alléchantes. Il y a quasi-certitude que ça finira mal. Les reliques barbares ne méritent aucun intérêt.

Balance

Vous avez parfois l'impression de ne pas être entendu. Pour quelle raison ? aucune. Pourtant vos valeurs sont plutôt fédératrices. Nul n'est prophète en son pays.

Scorpion

Vous donnez l'impression d'être un fantôme. Ce n'est guère la forme aujourd'hui. Vous avez l'impression que plus personne ne veut de vous. Erreur magistrale. Allez aérer vos neurones.

Sagittaire

Pas besoin d'aller bien loin pour se changer les idées. De toute façon vous n'aimez pas faire les choses comme tout le monde et vous avez mille fois raison.

Capricorne

On dirait que l'oxygène vous manque ! le contexte vous apparaît triste et gris mais surtout vide. Il manque quelque chose, que dis-je quelqu'un pour égayer votre vie.

Verseau

Vous découvrirez la face cachée d'un personnage qui paraît un peu trop lisse pour être honnête. Vous êtes trop naïf. Tout flatteur vit aux dépens etc… attention.

Poissons

Vous vous en donnerez à cœur joie de dire et de faire n'importe quoi. Parfois ça fait du bien. Aucune conséquence. L'inconscient vous tient sur les rails.