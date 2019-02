Robredo, Bolelli, Humbert... Le plateau du 26e Challenger de tennis de Cherbourg

C'est un Challenger Cherbourg-La Manche nouveau format qui se profile du 11 au 17 février 2019. Exit les qualifications du week-end, place pour la première fois à des 32e de finale, avec un tableau de 48 joueurs. En conséquence, le tournoi durera seulement sept jours. Un timing serré qui contraint l'organisation à utiliser deux courts : la traditionnelle salle Chantereyne et le complexe Bagatelle de Tourlaville.

Des noms qui ont compté…

Côté joueurs, le grand public retiendra certainement le nom de l'Espagnol Tommy Robredo, âgé de 36 ans, et ancien 5e mondial. Il avait disputé la coupe Davis aux côtés d'un certain Rafaël Nadal. On retrouvera aussi l'Italien Simone Bolelli, vainqueur de l'Open d'Australie en double en 2015. Le public pourra aussi applaudir Lukas Rosol, ex 26e à l'ATP et tombeur de Nadal à Wimbledon en 2012. Le Belge Steve Darcis devrait décrocher la première Wild-Card des organisateurs.

Des habitués…

Parmi les habitués du tournoi, le Français Kenny De Schepper, vainqueur en 2014, sera de la partie… tout comme celui qu'il avait battu en finale, le Slovaque Norbert Gombos, lauréat l'année suivante en 2015. L'Ukrainien Ilya Marchenko, ex Top 50, sera présent, tout comme le finaliste de l'an passé Constant Lestienne.

Des jeunes en devenir…

Enfin, plusieurs pépites du tennis seront à ne pas manquer, à commencer par la tête de série n°1, le Français Ugo Humbert, âgé de 20 ans. Autre jeune prometteur, l'Allemand Rudolf Molleker, âgé de seulement 18 ans, qui est parvenu à passer les qualifications à l'Open d'Australie. Alexander Bublik, ancien top 100, devrait aussi satisfaire le public. Enfin, l'Allemand Mats Moraing, qui avait sorti Gilles Simon en 2018, revient sur les courts de Chantereyne.