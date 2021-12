Zabou Breitman partira en "terre inconnue" pour France 2 le 8 mai

Nominée au César 2012 du meilleur second rôle féminin pour L’Exercice de l’Etat, Zabou Breitman rencontrera les Nyangatom, peuple de guerriers qui vivent de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture dans la basse vallée de l’Omo, dans la corne de l’Afrique.



Zabou Breitman rejoint Thierry Lhermitte, Edouard Baer, Gilbert Montagné ou Frédéric Michalak parmi les personnalités envoyées en terre inconnue. Le prochain Rendez-vous aura pour invité l'actrice et romancière Sylvie Testud. La date de diffusion de l’émission, tournée au Tchad, demeure inconnue.