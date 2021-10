Caen. L'avion de l'ancien joueur de Caen Emiliano Sala porté disparu

Depuis ce mardi matin 22 janvier 2019, la nouvelle a pris de l'ampleur au fil des minutes. Tour à tour, plusieurs journalistes nantais ont commencé à faire le lien entre la disparition en mer nord d'Aurigny, île anglo-normande au large du Cotentin (Manche) d'un avion de tourisme de type Piper Malibu ayant décollé de Nantes et Emiliano Sala, attaquant phare du Football Club de Nantes et ancien buteur du Stade Malherbe de Caen (Calvados), parti en direction de Cardiff pour y signer son contrat après le transfert conclut.

Les informations les plus précises sont venues du quotidien britannique le Daily Star : "les équipes de secours ont été emmenées dans les eaux situées au nord d'Alderney, le Piper Malibu -avec deux passagers à bord- a perdu contact à proximité du phare de Casquests à 20 km". Le journal anglais détaille : "une opération de recherche et de sauvetage est actuellement en cours au nord d'Alderney après la disparition d'un avion léger du radar il y a plusieurs heures. Deux hélicoptères le long des embarcations de sauvetage de Guernesey et d'Alderney le recherchent." Ces opérations qui sont toujours en cours en ce mardi matin 22 janvier et à 10h27, la préfecture maritime de la Manche a annoncé l'engagement de son hélicoptère Caïman pour participer aux recherches.

Emiliano Sala a laissé de grands souvenirs, autant humains que sportifs au Stade Malherbe de Caen après son passage en prêt lors de la saison 2014-2015. Il avait alors largement contribué lors de ses six mois sous le maillot malherbiste au maintien du club en Ligue 1.

L'avion a disparu hier soir à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey avec à son bord Emiliano #Sala, a-t-on appris de source policière. Les recherches pour retrouver l'avion ont été interrompues pendant la nuit mais ont repris ce matin #AFP pic.twitter.com/FhJUl3xheC — Agence France-Presse (@afpfr) 22 janvier 2019

[Opération] de #recherches suite à la disparition d'un #avion de tourisme à #Guernesey, engagement de l'🚁 Caïman de la @MarineNationale pour participer aux recherches en coordination avec #guernesey coast guard pic.twitter.com/UfX18CTGj0 — PREMAR Manche (@premarmanche) 22 janvier 2019

La mère d'Emiliano Sala a indiqué au journal anglais The Sun que "l'avion appartenait au président de Cardiff City FC, ils nous ont informés que l'avion avait disparu et qu'ils le cherchaient."