Chalair est une compagnie aérienne basée à l'aéroport de Caen Carpiquet (Calvados) et qui effectue de nombreux vols régionaux en France et en Europe. Jeudi 7 décembre 2017, elle a annoncé une nouvelle liaison entre Pau et Nantes.

Une cinquantaine de salariés en Normandie

Selon son PDG Alain Battisti, la liaison entre le Béarn et la capitale de Loire-Atlantique "a de l'avenir, notamment dans le tourisme d'affaires." Les vols débuteront à partir du 23 janvier 2017.

La compagnie a fêté ses 30 ans il y a quelques mois. Chalair Aviation emploie à ce jour une centaine de personnes dont la moitié en Normandie.

