Rouen. Découvrez la future façade du cinéma l'Omnia au centre de Rouen

Les travaux étaient annoncés pour 2018, ils débuteront finalement en septembre 2019. Il faut dire que le chantier de ce cinéma du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), rue de la République, est particulièrement complexe puisqu'il a lieu dans un bâtiment existant. Parmi les enjeux, il faut le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, le mettre à jour des normes incendies et le tout sans fermer le cinéma pendant les 18 mois du chantier, "ce qui serait dramatique pour l'Omnia", précise Christine Argelès, première adjointe au maire en charge de la culture.

La façade de l'Omnia de jour. (image non contractuelle) - Cabinet Gilbert Long

Un ciné café lumineux

Au cœur du projet, la création d'un ciné café directement au-dessus du hall. "Il sera accessible même sans entrée", précise l'architecte Gilbert Long, qui a fait des cinémas sa spécialité après la création du complexe de Montivilliers ou les travaux de Fécamp, Yvetot et Elbeuf. Ce café remplacera la petite salle qui a été créée à cet endroit et qui "cassait la transparence". La façade sera entièrement refaite et vitrée pour laisser entrer la lumière. "On mettra du verre transparent, granité et du verre dépoli blanchâtre pour donner un effet de vitrail, reprend l'architecte. Cela donnera de belles lumières avec le coucher de soleil puisque la façade est orientée ouest."

Le futur cinéma, vu de la rue Houzeau. (image non contractuelle) - Cabinet Gilbert Long

Les trois grandes salles seront conservées et l'espace, qui contient les trois petites, totalement repensé pour incorporer une quatrième salle et ainsi conserver un total de sept salles. Quelques détails restent tout de même à régler par rapport aux premiers plans. "Le nom du cinéma sera peut-être suspendu à la marquise et pas directement sur la vitre", précise le directeur Hervé Aguillard, qui suit de près l'avancée du dossier. Ne reste plus que l'étape des appels d'offres avant de pouvoir se lancer. Le coût du chantier : 6,350 millions d'euros, financés pour un tiers par la Région, un tiers par la Ville, 25 % par la Métropole et 15 % par le centre national du cinéma et de l'image animée.