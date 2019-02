Mario Kart arrive très bientôt sur mobile !

Ressortez la Nintendo 64 du grenier il est temps de reprendre les bases. L'un des jeux phares de la firme Nintendo s'apprête très prochainement à envahir les écrans du monde entier. Le jeu "Mario Kart Tour" qui fait l'objet de beaucoup d'attentes depuis plusieurs mois sortira en mars 2019.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z