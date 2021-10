Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 25 janvier

Bélier

Jolie course contre la montre afin de boucler tout ce qui traîne avant le week-end durant lequel vous célébrerez l'amour, l'amitié et l'évasion pas forcément loin, juste histoire de se changer les idées.

Taureau

Un peu fatigué aujourd'hui, vous êtes complètement usé après avoir couru après des chimères. Des velléités de réussites. Il faut revoir votre copie et réorganiser votre emploi du temps.

Gémeaux

Vous serez particulièrement sensible aux bruits de couloirs et ainsi avoir quelques informations précieuses concernant certaines personnes. Vérifiez bien la crédibilité des renseignements glanés çà et là.

Cancer

Acceptez de vous fixer des limites. Soyez plus réaliste concernant vos capacités de travail et de récupération. Tentez de générer un véritable art de vivre qui pourrait contribuer à votre évolution.

Lion

Vous êtes une véritable " fashion-victim ". Évitez pour compenser de surconsommer. Vous faites fausse route. Il y a des zones d'ombre à dissiper.

Vierge

On pourrait vous prendre pour quelqu'un de superficiel et futile. C'est bien mal vous connaître. Vous savez très bien vous dissimuler pour mieux concocter la suite des évènements.

Balance

Journée un peu exceptionnelle avec un grand rendez-vous avec votre histoire. Un tournant important à ne pas négliger. Si l'on vous propose une association ou un nouveau poste c'est tout bon.

Scorpion

Avancez en confiance. Cette journée est favorable pour les initiatives heureuses et les décisions lourdes de conséquences. Vous connaissez vos atouts et surtout vos armes secrètes.

Sagittaire

Vous aussi vous êtes dans une splendide énergie, vous savez discerner le bon grain de l'ivraie. La moindre délicatesse à votre égard élève votre cœur et là, aujourd'hui vous serez comblé.

Capricorne

Un changement profond est en devenir. Une invitation, une transformation. Que vous le vouliez ou non, vous allez droit vers un renouveau jusqu'à fin 2019.

Verseau

Vous êtes d'une nature très inquiète. Vous désirez toujours anticiper. De peur de déplaire vous faites parfois l'économie de votre opinion personnelle. Toutefois aujourd'hui vous saurez dire NON.

Poissons

Est-ce grâce à la période des soldes, vous aurez soin de vous constituer un vestiaire étoffé. Parfois il est important de revêtir une tenue classique pour faire passer ses idées.