Broken Back de retour avec "Young love"

Broken Back prépare la sortie d'un 2ème album. Le premier, Broken back, est sorti en 2016 et a déjà marqué les esprits. Plus de 200 millions de streams à travers le monde et une nomination aux Victoires de la Musique sont un beau début, c'est peu de le dire!

Le Breton est donc attendu avec impatience pour un nouvel album, et il est maintenant temps de découvrir le premier extrait de cet opus. Il s'appelle "Young Love", et le clip part dans un délire total. Vous n'attendrez plus jamais comme avant après ça... Il faut savoir que non content d'être l'auteur-compositeur-interprète du titre, Broken Back est aussi co-réalisateur du clip, sorti le 18 janvier 2019 !