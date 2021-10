Rouen. Football (National) : grosse désillusion pour QRM face à Cholet

Le match.

Après une année 2019 commencée par une victoire à Lyon-Duchère, les joueurs de l'US Quevilly Rouen Métropole se sont inclinés sur leur pelouse du stade Robert-Diochon face à l'équipe de Cholet, ce vendredi 18 janvier 2019. Il fallait pourtant attendre seulement quinze minutes dans ce match pour voir les "Rouge et Jaune" ouvrir la marque par leur dernière recrue Moussiti-Oko qui se retrouve seul au second poteau et ajuste parfaitement le portier visiteur 1-0.

A la dernière seconde

Malgré une grosse domination en première mi-temps, les joueurs de Manu Da Costa ne parviennent pas à faire le break avec notamment un penalty manqué à l'heure de jeu et vont se faire punir à la 67è minute par une égalisation de Aabiza 1-1. Pensant terminer ce match sur un score nul, les Normands vont se faire surprendre par un but de Cholet dans les arrêts de jeu de la rencontre 2-1.

Suite à cette défaite, QRM descend à la 8è place du classement avant de se rendre à Sannois Saint-Gratien vendredi 1er octobre 2019.

La réaction.