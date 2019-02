Basket (Pro B) : Caen ne confirme pas et s'incline face à Gries

Le match.

Pour le premier match de Michaël Dejardin sur le banc, qui assure l'intérim depuis la mise à pied d'Antoine Michon, le Caen Basket Calvados s'est incliné 72-85 face à Gries-Oberhoffen (Bas-Rhin) ce vendredi 18 janvier 2019. Bien malin celui qui aurait annoncé un tel résultat tant la première mi-temps caennaise fut aboutie. Très bien entrés dans le match, les locaux ne concédaient leur premier panier qu'à la 5e minute et faisaient la course en tête presque tout le premier quart (18-14). Sur la même lancée en 2e, les Caennais continuent de bien attaquer et de bien défendre et conservent leur lead 37-34 à la pause.

Caen craque après la pause

Quasiment tout de suite après le retour des vestiaires, Caen s'effondre. Multipliant les balles perdues, 17 au total dont 4 pour le seul Jerrold Brooks, et se retrouve mené de 7 points (43-50, 27e). Malgré un début de réaction en début de 4e quart, le CBC finit par s'incliner lourdement et n'a toujours pas enchaîné 2 victoires de la saison. Le départ d'Antoine Michon n'a pas (encore ?) provoqué d'électrochoc, en attendant la nomination prochaine d'un nouvel entraîneur. Michaël Dejardin devrait coacher encore un match, mardi en Coupe de France à Vichy-Clermont.

La réaction

Retrouvez la réaction d'après-match de Michaël Dejardin, entraîneur par intérim de Caen

La fiche

Caen - Gries-Oberhoffen : 72-85 (18-14, 19-20, 13-21, 22-30)

Caen : Départ : Brooks 9, Clerc 3, Marinov 5, Ramseyer 16, Tolbert 10. Banc : Duwiquet 11, Esso Essis, Salmon 11, Norelia 7

Gries-Oberhoffen : Départ : Hillotte 5, Cortale 4, Forcada 18, Siegwarth 19, Yates 10. Banc : Tarvydas 18, Loubaki, Schott, Smock 11

