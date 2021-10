Rouen. L'agglo de Rouen manque cruellement de soleil depuis le 1er janvier

Seulement 4h30 d'ensoleillement depuis le début du mois de janvier 2019 ! C'est le chiffre communiqué par la station Météo France de Boos (Seine-Maritime), arrêté au jeudi 17 janvier 2019. L'agglomération rouennaise est donc en cruel manque de soleil avec des nuages et des perturbations qui se succèdent.

Record en janvier 2018

"Évidemment, c'est très faible, confirme Thierry Loquet, climatologue à Météo France, si on prend l'année dernière, on avait battu un record avec 18 heures d'ensoleillement." Des chiffres comparables entre eux, compte tenu de l'environnement de la station de Boos qui a évolué ces dernières années, entraînant des comparaisons plus difficiles sur les précédents relevés.

"Si on fait une simple règle et que l'on multiplie par deux, pour l'instant, on pourrait pulvériser le record de l'année dernière", explique Thierry Loquet. Mais, "il ne manque que 14 heures pour atteindre 18 et donc il suffit de deux ou trois journées bien ensoleillées et ça sera fait".

Moyenne de 58 heures

Le climatologue souligne que "la première quinzaine a été extrêmement grise" dans l'agglomération rouennaise. La moyenne pour un mois de janvier à Rouen étant de 58 heures selon les relevés de ces 20 dernières années. "On aura du mal à les atteindre", avance Thierry Loquet.

Si les prochains jours s'annoncent froids sur l'agglomération, "c'est plutôt un temps qui n'est pas le pire en termes d'ensoleillement", poursuit Thierry Loquet qui reste donc prudent sur le chiffre définitif attendu à la fin du mois de janvier. "Pour rêver un peu, en janvier 1998, on avait eu 100 heures d'ensoleillement !"