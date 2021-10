Hors Normandie. Trois Cafés Gourmands : l'album "Un air de rien" dépasse les 200.000 ventes !

C'est sans conteste le succès surprise de 2018. En clamant son amour pour sa Corrèze natale sur le titre "A nos souvenirs", le trio Trois Cafés Gourmands s'est rapidement transformé en phénomène inattendu, aidé par une grosse rotation en radio et un clip qui dépasse désormais les 70 millions de vues. " Cette chanson a marché dans toutes les régions de France parce que ça rappelle les grands-parents, les choses de la vie. On est content que ça marche aussi pour tout le monde " déclarait le groupe sur NRJ, pas vraiment préparé à ce carton soudain. Et pour continuer sur la même voie, le groupe s'est très rapidement lancé dans l'écriture d'un album et a signé chez Play Two (Maître Gims, Zaz...). Sorti début octobre, "Un air de rien" a lui aussi déjoué toutes les attentes en délogeant carrément Mylène Farmer de la première place des charts avec 28.000 ventes dès la première semaine.

Depuis, le phénomène n'a cessé de croître et l'album n'a quasiment jamais quitté le top 10, qu'il soit physique ou fusionné. L'année s'est terminée en beauté pour Trois Cafés Gourmands car '"Un air de rien" s'est imposé comme la septième meilleure vente physique de l'année, devant Indochine ou Patrick Bruel, avec 166.000 copies écoulées. " Notre vie change vraiment, on commence un nouveau boulot. Je vais être en disponibilité pour trois ans, Sébastien va démissionner de son travail. Je me suis remis à la guitare tous les jours et au sport " a confié l'un des membres au Parisien. Désormais, c'est le cap des 200.000 exemplaires, streaming compris, que le groupe vient tout juste d'atteindre avec l'album "Un air de rien", en seulement trois mois. Un succès fulgurant qui permet au groupe d'obtenir le premier double disque de platine de sa carrière. " Que vous dire à part merci, merci et merci ! " s'est réjouie la bande sur Facebook. Pour l'occasion, un nouveau single, "Évidemment", a été lancé, avec l'espoir de faire aussi fort que "A nos souvenirs".

La prochaine étape pour Trois Cafés Gourmands ? Une imposante tournée de 80 dates, qui débutera le 1er mars 2019 et qui fera notamment escale à Alençon, Saint Lô et Le Havre. " Faire quatre concerts d'affilée, traverser la France dans un grand bus, est-ce que ça nous plaira, est-ce qu'on va toujours s'entendre ? La seule chose qu'on sait, c'est que ce que l'on vit, c'est du bonus. La musique a toujours été un plus dans nos vies, pas un but. Si tout cela s'arrête un jour, il faut qu'on en ait profité " analyse Sébastien. Cela ne semble pas près de s'arrêter pour le moment !

A LIRE AUSSI.

Disque de platine pour Trois Cafés Gourmands!