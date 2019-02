Dakar: Nasser al-Attiyah voit triple

Au bout de 10 étapes, 5.000 km, dont 3.000 de spéciale, al-Attiyah a écrasé la concurrence, laissant l'Espagnol Nani Roma (Mini) à 46 minutes et 42 secondes.

Le Français Sébastien Loeb (Peugeot) termine à la 3e place, avec 1 h 54 min 18 sec de retard.

Trois Dakar donc, mais aussi trois équipes. Et deux copilotes. Après s'être imposé au volant d'une Volkswagen puis d'une Mini, c'est avec Toyota qu'al-Attiyah l'a emporté. Une première pour le constructeur japonais.

Un succès construit autour du Qatari, spécialiste des dunes, et de son copilote français Matthieu Baumel.

Car le parcours de ce 'Pérou Dakar' semblait tracé pour le pilote Toyota. "Il y a de grandes dunes, on peut perdre beaucoup de temps en s'ensablant ou en cherchant des points de passage... La faute est très facile à faire. Il faut savoir lire le terrain, l'appréhender", avait prédit l'expérimenté Stéphane Peterhansel (Mini), trente participations et treize succès.

Bien vu. Dans une course telle que le Dakar, il faut parfois faire le moins de faute possible pour s'imposer.

A ce petit jeu, al-Attiyah a survolé la compétition: l'Espagnol Carlos Sainz (Mini) et le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota) ont explosé dès la 3e étape; Peterhansel a alterné le bon et le moins bon avant d'être contraint à l'abandon à la 9e et avant-dernière étape, privé de son copilote David Castera blessé; le Néerlandais Bernhard ten Brinke (Toyota) et le Français Cyril Despres (Mini) n'ont jamais vraiment été dans le coup...

Loeb, forte tête

Seul Sébastien Loeb (Peugeot) a un temps tenu tête au Qatari.

Mais le nonuple champion du monde des rallyes a manqué de constance: s'il a remporté quatre étapes, l'Alsacien a aussi enchaîné les galères, crevant à trois reprises sur une même spéciale après une polémique liée à une erreur sur le roadbook de la 3e étape.

Bref, "Nasser", comme on l'appelle affectueusement sur le bivouac, a survolé la compétition, laissant son dauphin à près d'une heure.

En moto, KTM a étendu sa série de victoires à une 18e année: l'Australien Toby Price a remporté son deuxième Dakar, après celui de 2016, devant l'Autrichien Matthias Walkner (KTM).

Le Français Xavier de Soultrait (Yamaha) termine 6e, à 54 minutes du vainqueur.

Chez les camions, le Russe Eduard Nikolaev (Kamaz) suit les traces laissées par le légendaire Vladimir Chagin, dont il a d'ailleurs été le mécanicien. Nikolaev a ainsi remporté son quatrième Dakar, son troisième de rang, après trois victoires d'étapes.

Domination sans partage aussi chez les quadistes: l'Argentin Nicolas Cavigliasso (Yamaha) a remporté neuf des dix étapes pour remporter le général devant le Français Alexandre Giroud (Yamaha).

Enfin, le duo chilien Francisco "Chaleco" Lopez Contardo et Alvaro Juan Leon Quintanilla (Can-Am) a remporté son premier Dakar à son premier essai en SxS.

