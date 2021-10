Caen. Normandie : de la neige attendue pour les prochains jours

Et si le premier épisode neigeux de l'année en Normandie arrivait dans les prochains jours ? C'est ce que prévoit Météo France, qui annonce des températures froides pour ce week-end et le début de la semaine prochaine, accompagnées de neige, principalement samedi 19 et mardi 22 janvier 2019. Le détail.

Arrivée de la neige dans l'Orne vendredi soir

Les premières chutes de neige sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi, dans le département de l'Orne, avec des températures qui pourraient passer sous la barre des 0 degrés. Samedi matin, les chutes de neige se poursuivront sur les hauteurs du Perche, toujours selon Météo France, et feront également leur apparition en Seine-Maritime, sous forme de pluie et neige mêlées. Attention aux pluies verglaçantes dans l'Eure et dans le secteur de Rouen.

Les prévisions pour la nuit de vendredi à samedi. - Capture écran Météo France

La suite du week-end s'annonce toujours perturbée, avec des averses partout dans la région samedi après-midi notamment. le soleil fera brièvement son retour dimanche et lundi, avec des brouillards givrants en matinée.

Les prévisions pour la matinée de lundi. - Capture écran Météo France

Météo France prévoit le retour de la neige dans le courant de la journée de mardi. Dans l'Orne et dans l'Eure l'après-midi tout d'abord. Des chutes de neige qui gagneront le Calvados, particulièrement le Pays d'Auge, ainsi que le département de la Seine-Maritime.

Les prévisions pour la soirée de mardi, celle où la neige devrait être la plus présente. - Capture écran Météo France

Pour la suite de la semaine, les températures resteront très froides dans la région, entre 0 et 5 degrés.