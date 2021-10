Saint-Lô. Tourisme : nouvelle signalétique touristique pour le 75e anniversaire du D-Day

Le Conseil Départemental de la Manche procède depuis quelques semaines à l'installation de nouveaux panneaux de signalisation auprès des sites touristiques majeurs à destination des touristes mais aussi des Manchois.

Les premiers ont été installés à proximité de l'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Église, au musée du Débarquement d'Utah-Beach, de la Cité de la Mer à Cherbourg et du parc animalier et paysager de Champrépus. Ce sont les sites les plus fréquentés dans la Manche, avec plus de 50 000 visiteurs, hors Mont-Saint-Michel.

Valorisation également des villes et du patrimoine vivant

Il convient de valoriser des sites et lieux de visites mais aussi des villes emblématiques ainsi que les entreprises du patrimoine vivant et productions locales. 31 panneaux seront ainsi à terme implantés. 200 autres sites de visites seront eux aussi indiqués, avec une signalisation d'information locale.

Une route du " D–Day "

Une signalisation spécifique sera également implantée dans la perspective du 75e anniversaire du Débarquement, "1944 route du D-Day" de Quettehou à la baie des Veys.