Volley, Basket, Olympisme, course à pied, cyclisme, Rallycross ou encore handball, tous les Sports, et tous les départements bas-normands passés au crible...

Son 1 : Les Tops et Flops dans la Manche et l'Orne avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé

Son 2 : Les Tops et Flops dans le Calvados avec Maxence Gorréguès