Les déchèteries prise d'aussaut à Caen la Mer

Le tonnage des déchets déposés par les habitants de Caen la mer a connu une augmentation de 40% ces cinq dernières années atteignant 25 000 tonnes pour 171 000 passages annuels.

En quête de deux nouvelles installations

"Ces déchèteries ont beaucoup de succès car elles sont complémentaires de la collecte en porte-à-porte et des bennes volontaires pour le verre ou le textile, et que tout y est accepté, à l’exception des produits d’activités infectieuses et des bonbonnes de gaz", rappelle Alain Gruenais, vice-président de la commission environnement à Caen la mer.

Pour les élus, il manque désormais non plus une, mais deux déchèteries pour combler les "vides géographiques" au nord de Caen et dans le centre. Caen la mer est actuellement en quête de terrains sur Cambes-en-Plaine, Mathieu et la Presqu’île. Avec un ratio d’une station pour 53.000 habitants, l’agglomération est en retard, La référence nationale est d’une déchèteries pour 15.000 habitants

Audio > Alain Gruenais présente les manques de l'agglomération caennaise en la matière