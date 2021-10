Rouen. Football (Nationa) : QRM démarre 2019 par une belle victoire à Lyon-Duchère

Le match.

C'est une année 2019 qui démarre de la meilleure des manières pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont remporté une victoire importante sur la pelouse de Lyon-Duchère lors de la 18è journée de National sur le score de 1-0.

But marqué par une recrue

Un seul et unique but inscrit par la nouvelle recrue Alexis Araujo à la 13è minute de jeu qui permet aux Rouges et Jaunes de repartir du Rhône avec trois points importants en vue de se rapprocher du podium.

La réaction.

🎙 La réaction de Manu Da Costa après la victoire à @LyonDuchereAS

👉 https://t.co/RuJyPRy0Ka pic.twitter.com/8QSRWJmf8F — Quevilly Rouen M. (@QRM) January 11, 2019

Les joueurs de Manu Da Costa remontent à la 5è place, avant de recevoir Cholet vendredi 18 janvier 2019 au stade Robert-Diochon.