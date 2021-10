Notre-Dame-de-Gravenchon. Travaux à Notre-Dame-de-Gravenchon

La rue Fontaineval à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) va connaître d'importants travaux en ce début d'année 2019. Cette rue, reliant Gravenchon au plateau, présente des traces d'usures dues à son âge. La chaussée sera refaite entre la rue Hélène-Boucher et le lavoir de la Fontaine Saint-Denis. Une écluse sera créée pour réduire la vitesse des automobilistes. Un trottoir sera aménagé entre le chemin de la Fontaine et les étangs. Le stationnement sera réorganisé et l'éclairage public remplacé. Le chantier perturbera par moments la circulation.