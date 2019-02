Rouen : Donel Jack'sman se moque des clichés dans son nouveau spectacle

Après le Jamel comedy club et de nombreux passages dans l'émission On ne demande qu'à en rire, Donel Jack'sman livre ses états d'âme et ses idées dans On ne se connaît pas, on ne se juge pas : son 3e spectacle de stand-up dont il nous parle :

Pourquoi avoir choisi un tel titre pour le 3e spectacle ?

"Après J'raconte ma life et J'raconte toujours ma life, j'ai eu envie de réagir face à la société dans laquelle on évolue. À l'heure de la surinformation on prend très peu de temps pour se connaître. Ce titre, c'est un peu une injonction à prendre le temps de découvrir l'autre, sans se fier aux apparences. Je porte sur scène un maillot de basket et sur toutes les affiches de promotions du spectacle on me voit dans cette tenue. En fait je me joue des clichés ! Bien sûr l'habit ne fait pas le moine, c'est surtout un clin d'œil à une vieille passion."

On vous qualifie souvent d'humoriste engagé, qu'en pensez-vous ?

"Bien sûr c'est un terme peu fort, je ne suis qu'un humoriste et je ne suis pas le terrain à combattre des idéaux. Cependant la voie de l'humour peut faire avancer les choses. Je parle de thèmes qui me sont chers dans ce spectacle : la lutte contre le racisme et les discriminations, le féminisme ou encore l'esclavage. Mais je mélange des sujets très sensibles avec des sujets très légers, je parle aussi de moi et de mes expériences. Tout est dans la nuance et ce dernier spectacle me ressemble vraiment. Disons que j'ai un humour à caractère sociétal, engagé pour l'humain et toujours bienveillant. Le combat le plus essentiel aujourd'hui c'est le vivre ensemble !"

Pourquoi avez-vous choisi le stand-up ?

"Dans On ne demande qu'à en rire, on exigeait de moi des sketches. Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je préfère le stand-up dans lequel je m'adresse sans artifice directement au public. Il n'y a pas de déguisements, de lumières ou de musiques mais juste un artiste avec son micro face à ses spectateurs. C'est un vrai challenge de pratiquer le stand-up car on s'engage à faire rire en prenant tous les risques alors que dans les sketches il y a toujours des mécanismes pour provoquer le rire."

Vendredi 25 janvier 2019 à 22 heures au Théâtre à l'ouest à Rouen. 20€. theatrealouest.fr