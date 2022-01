Jeune-public. Le cerf sans bois : un conte initiatique au Théâtre à l'ouest à Rouen

Créé en 2018 au Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes) par la compagnie L'Étincelante, par Marine Torre et Barbara Franch, Le Cerf sans bois est un conte initiatique destiné au jeune public, présenté au Théâtre à l'ouest à Rouen (Seine-Maritime). Nolween le Gal, l'une des deux interprètes de ce conte, nous en parle :

Quelle est la spécificité de la compagnie ?

"Ce n'est pas une compagnie spécialisée en spectacles jeune public, mais nous créons des projets théâtraux destinés à tous les publics. Nos créations mêlent souvent différentes disciplines comme la musique, le théâtre classique et, dans ce cas, le théâtre d'ombres."

Quel est le sujet de ce conte ?

"C'est un conte initiatique qui traite de la discrimination. Sylvain est un jeune cerf qui n'a pas de bois. Sa différence l'expose à des moqueries, il est la risée de la famille, d'autant plus que son frère aîné a déjà des bois. Mais Sylvain tombe dans un ravin et rencontre alors des créatures merveilleuses qui vont l'aider à s'accepter tel qu'il est et lui faire comprendre que sa différence peut aussi être une force."

Pourquoi avoir choisi ce sujet ?

"C'est un sujet qui est cher à Marine et Barbara qui sont les auteures. Marine a été professeur de français en zone urbaine sensible à Drancy, en région parisienne, pendant deux ans. Elle était confrontée quotidiennement à des enfants qui vivaient leur différence comme un poids. Le sujet est vraiment universel, et ce conte a une ambition pédagogique. Même si, au départ, ce spectacle était conçu pour le 4 à 12 ans, nous avons cependant remarqué que sa poésie interpelle aussi les adultes."

Comment l'histoire est-elle racontée ?

"Nous sommes deux interprètes sur scène. Il y a une véritable scénographie, notamment de belles aquarelles, des illustrations qui viennent souligner les propos. Nous avons voulu faire une référence aux livres de contes. On alterne donc narration et incarnation des personnages. Marine se glisse dans la peau du cerf et j'interprète les êtres fantastiques qu'il croise au fil de sa quête mais nous sommes aussi tour à tour narratrice. En tout cas, ce conte est très largement illustré par les jeux d'ombre, c'est ce qui donne la magie au récit, et la musique, spécialement conçue par Alexis Niocha, y contribue aussi."

Du 19 au 30 octobre 2019 et du 1er au 3 novembre 2019 à 11h, Théâtre à l'ouest à Rouen. 10 à 12€. theatrealouest.fr