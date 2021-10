Coulonges-sur-Sarthe. Ivre, un agriculteur percute un car scolaire avec son tracteur

Lundi 7 janvier en fin d'après-midi à Coulonges-sur-Sarthe (Orne), Daniel Besniard conduisait son tracteur avec 2g16 d'alcool par litre de sang : cet agriculteur déjà bien connu de la justice pour son addiction à l'alcool n'a pas vu le bus scolaire à qui il devait céder la priorité et il l'a percuté.

Aucun enfant à bord

Heureusement, il était 17h30 et le bus rentrait de sa tournée, il n'avait plus d'enfant à son bord. De l'accident, leur accompagnatrice qui heureusement avait bouclé sa ceinture de sécurité, garde de fortes douleurs à la tête et au torse. Le conducteur du bus s'en sort sans trop de dommages.

Le bus était tout neuf

Un expert doit prochainement déterminer si le bus tout neuf pourra encore rouler, ou s'il est en épave. Une première estimation des dégâts sur l'autocar s'élève à près de 20 000€. Mercredi après-midi 9 janvier, l'agriculteur a été condamné en CRPC, à 10 mois de prison, dont deux mois ferme et mise à l'épreuve durant 36 mois à l'issue de son incarcération.

En prison

Dès sa sortie du tribunal, Daniel Besniard a été conduit en prison. Le quinquagénaire a en outre l'obligation de se soigner de son addiction à l'alcool. J'avais commencé un traitement, mais j'ai arrêté, j'ai dû faire une erreur a-t-il estimé à la barre du tribunal.

La justice déterminera le mardi 5 mars 2019 le montant des indemnités à verser au Conseil départemental de l'Orne, propriétaire de l'autocar.