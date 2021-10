Le-Havre. Le Havre : Béatrice Merdrignac, passeuse de mémoires maritimes

Elle aime les mots. C'est sa profession de professeur de lettres, qu'elle exerce encore quelques heures par semaine à l'université du Havre qui veut ça. Elle aime aussi la mer et l'histoire maritime. Et ça, elle le tient sans doute de ces racines bretonnes et de son père qui a travaillé comme steward sur le mythique paquebot France. Des années après le désarmement du navire et le décès de son père, elle se plonge dans son histoire.

"Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun ouvrage sur les hommes de l'ombre, l'équipage qui le faisait fonctionner", raconte-t-elle. C'est alors qu'elle se lance en 2012 dans un tour de France de deux ans à la rencontre de ces témoins d'une époque. Elle en tirera un livre Mémoires du France, l'équipage témoigne, qui regroupe 70 témoignages et une plus d'une centaine d'anecdotes "du graisseur au chef mécanicien en passant par le service pont". Un ouvrage qui lui vaudra le prix de l'Académie de marine.

Le goût de l'anecdote

Ce n'est que quelque temps plus tard que cette Havraise d'adoption rencontre Olivier Petit, des éditions rouennaises Petit à petit. Il lui propose de travailler sur les docu-BD à succès sur les villes et de gérer la recherche documentaire des deux tomes sur le Havre.

• À lire aussi. Après Rouen et le Havre, une BD relate l'histoire de Dieppe



Elle poursuivra avec le tome sur Bordeaux, Nice, Lille, Paris et bientôt Toulouse avant de retrouver ses premières amoures. "Comme je suis passionnée par la mer, il m'a proposé le docu-BD sur l'Armada." Commence alors son travail de recherche avec le scénariste Ceka qui a romancé les partis BD pendant qu'elle écrivait les pages documentaires.

Navires écoles, les grands découvreurs, les Terre-neuvas, tout est passé au crible. Mais Béatrice garde une passion toute particulière pour les anecdotes. "Par exemple la fin misérable de Jean-Baptiste Charcot lorsqu'il a fait naufrage avec le pourquoi pas. La dernière chose qu'il a faite a été d'ouvrir la cage dans laquelle était sa mouette Rita", décrit-elle, presque émue. L'origine des expressions "deux coups de cuillère à pot" ou "branle-bas de combat" est aussi à découvrir dans la BD. En attendant un prochain numéro qui doit sortir au mois de juin. "On va adapter mes témoignages des marins du France en docu-BD", livre-t-elle la mine réjouie.