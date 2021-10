Le-Havre. Édouard Riou, ce Havrais qui a illustré Jules Verne

Le Havre (Seine-Maritime) consacre une exposition à un de ses habitants illustres oublié : Édouard Riou (1833-1900). L'artiste est né à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Il arriva très jeune au Havre où il passa toute son enfance. C'est dans la cité Océane qu'il apprendra la peinture et le dessin. La ville lui donnera une bourse pour étudier à Paris. Édouard Riou est un illustrateur reconnu du 19e siècle. On lui doit plus de 5 000 dessins. Son mentor était Gustave Doré, l'illustrateur le plus connu de l'époque.

Écoutez Lucile Haguet, conservateur des bibliothèques du Havre :

Edouard Riou est le premier illustrateur de Jules Verne. - Gilles Anthoine

Illustrateur de Jules Verne

" Dessinateur de l'aventure, Édouard Riou crée un véritable cinéma pictural où l'illustration de l'exploration, de l'aventure, réelle et imaginée, tient une place de choix ", explique Lucile Haguet. Il a beaucoup travaillé avec les explorateurs du 19e siècle pour mettre en image leurs voyages (même si lui-même a peu voyagé). Il se rendra tout de même en Egypte pour l'inauguration du canal de Suez.

L'éditeur Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, demandera à Édouard Riou d'illustrer les romans de l'auteur. Depuis, les récits de voyages extraordinaires de Jules Verne sont indissociables de leurs univers graphiques. Encore aujourd'hui, ils sont réédités avec leurs illustrations d'origine.

EXPOSITION : " A l'aventure, Édouard Riou, illustrateur de Jules Verne " - bibliothèque Armand Salacrou, rue Jules Lecesne au Havre – du 8 janvier au 27 avril 2019.