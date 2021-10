Caen. Caen : le bus cartonne

Selon le dernier bilan de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui analyse le marché des cars longue-distance, trois des dix liaisons de bus les plus fréquentées en France concernent la Normandie. Parmi ces trois, la ligne Caen-Paris de la compagnie Flixbus, où le nombre de passagers a augmenté de 64 % par rapport à 2017. Avec cette compagnie de bus, 11 villes sont accessibles depuis et vers Caen.