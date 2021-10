Caen. Zone Libre : David Bowie aurait eu 72 ans aujourd'hui

David Bowie aurait eu 72 ans aujourd'hui mardi 8 janvier 2019. Ça fera deux ans jeudi qu'il est décédé. Bowie a laissé derrière lui quelques titres mythiques comme Heroes ou bien Space Oddity. Parmi les chansons de légende on retrouve celle-ci écrite en 1971. Une chanson qui était, en fait, une réponse à Pol Anka. Bowie l'accusait de lui avoir piqué l'adaptation anglaise de la chanson Comme d'habitude de Claude François. Selon David Bowie, Life on Mars ? serait même une vision moderne de My Way.

