Hors Normandie. L'association Rejouets reprend la route avec sa ludothèque itinérante

Depuis 2010, l'association Rejouets s'occupe de donner une deuxième vie aux jeux et jouets. Les particuliers peuvent faire des dons et l'association s'occupe de réutiliser voire "remettre à neuf" les jeux. Depuis le temps, Rejouets a réuni une sacrée collection et vous pouvez la découvrir le mercredi matin à Cérences, le mercredi après-midi à La Haye-Pesnel et le vendredi soir à Bréhal.

Rendez-vous également dans la boutique à Bréhal.

Ecoutez Christelle, coordinatrice de l'association, nous présenter leurs actions:

Rejouets Impossible de lire le son.

Rendez-vous mercredi de 9h30 à 12h 10 rue des Salines à Cérences, de 10h à 18h à l'espace jeunes square des vikings à La Haye Pesnel et vendredi de 17h à 19h à l'espace Marcel Launay de Bréhal.

La boutique de jeu d'occasions se situe rue du Général de Gaulle à Bréhal.

L'adhésion à l'association est de 15€ par famille. Plus d'infos sur rejouets.com et Facebook