Caen. Football : les clubs normands en 2019 par l'astrologue Alain Decours

Qui dit nouvelle année dit traditionnellement résolutions, bons vœux mais aussi prédictions diverses. Ce lundi 7 janvier 2019, l'astrologue Alain Decours était ainsi l'invité de la première émission Club Foot de l'année pour venir y tracer les thèmes des différents clubs de Normandie et de certains de leurs entraîneurs.

Montées, descentes, transferts abordés

Pêle-mêle, Alain Decours a ainsi développé sur le championnat de Nationale 3, sur l'US Granville et son entraîneur Johan Gallon en Nationale 2 mais aussi sur Quevilly-Rouen Métropole en National 1 avant d'attaquer les deux clubs professionnels de notre région, Le Havre AC en Ligue 2 et le SM Caen en Ligue 1 avec son entraîneur, Fabien Mercadal.

Loin des analyses habituelles et purement footballistiques, c'est dans la bonne humeur et avec un état d'esprit décalé que toute la fine équipe de Sylvain Letouzé a écouté et devisé avec un Alain Decours qui découvrait le monde du football pour l'occasion.

À écouter ou réécouter, les prédictions d'Alain Decours sur les clubs de football de Normandie pour 2019.

Alain Decours trace l'année 2019 des clubs de football de Normandie Impossible de lire le son.

L'équipe du soir :

Johan "coach" Gallon (coach), Alain Decours (astrologue), Thibault Deslandes, Pierre-Charles Binet, Julien Hervieu, Cyril Capron, Sylvain Letouzé (Tendance Ouest), Didrick Pomelle (Courrier Cauchois), Julien Mahieu (So Foot)