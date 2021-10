Caen. Gilets jaunes : sécurité du chantier du tram de Caen renforcée en fin de semaine

Des débordements ont eu lieu dans le centre-ville de Caen (Calvados), en marge des manifestations des " gilets jaunes ", samedi 5 janvier 2019. Une partie du chantier du futur tramway de la Communauté urbaine Caen la mer a été impactée. Depuis aujourd'hui, les équipes de la société COLAS, en charge des travaux du tramway sur le secteur du centre-ville de Caen et les équipes du projet tramway dressent un état des lieux des dégradations. La priorité est aujourd'hui de sécuriser le chantier et de permettre aux entreprises de reprendre une activité normale dès que possible. Des mesures de sécurisation du chantier seront renforcées en fin de semaine pour éviter des nouvelles dégradations.