On sait que Viacités et son président envisagent le remplacement du tramway pneu par un tramway fer. “Ce constructeur est venu se renseigner sur notre projet et connaître notre calendrier”, explique Eric Vève. “Nos critères : coût, fiabilité et pérennité du matériel”. Viacités a déjà rencontré le français Alstom et l’espagnol CAF.