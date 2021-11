Présidentielle : Philippe Chapron du Front National sur Tendance Ouest

A 55 ans, Philippe Chapron, par ailleurs candidat aux législatives sur la 5e circonscription du Calvados (Bessin et Côte de Nacre), a répondu aux questions sur le Front National et la campagne de Marine Le Pen, pendant six minutes.

Il en a profité pour rappeler les grands axes du programmes de son parti comme le rétablissement de la peine de mort, la santé "aux Français d'abord", la tolérance zéro en matière de sécurité, ou encore le retour au Franc. L'interview est à écouter dans notre player ci-après.