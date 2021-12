Présidentielle 2012 - débat à Caen : entre espoir et amertume

Dans les studios caennais de Tendance Ouest, ils sont venus nombreux débattre de la victoire de François Hollande.



Des législatives décisives

"C’est bien sûr une grosse déception", a reconnu Joël Bruneau, président départemental de l’UMP et candidat aux législatives dans la première circonscription. En ajoutant, beau joueur : "Mais il faut rendre hommage à François Hollande, car ce qui compte c’est l’avenir de la France." Jean-Léonce Dupont, président Nouveau Centre du Conseil général, s’est montré plus incisif et s’attend "à une grande désillusion dans les mois qui viennent, puisque le programme du nouveau président n’est pas applicable". "Ne donnons pas tous les pouvoirs au même parti", insistait-il, appelant l’électorat à se focaliser sur les prochaines élections législatives des 10 et 17 juin.

Aux Législatives, le Front National peut prétendre à être présent dans quatre des six circonscriptions calvadosiennes au deuxième tour, a pronostiqué le politologue de Tendance Ouest Cyril Crespin. "Marine Le Pen avait tendu la main à Nicolas Sarkozy", a estimé Philippe Chapron, son représentant départemental. "A trop nous prendre d’idées, le candidat-président s’est perdu".

"C’est un grand bonheur pour la justice sociale et pour la transition écologique", s’est réjouie de son côté la porte-parole régionale d’Europe Ecologie-Les Verts, Clara Osadtchy. Savourant un peu plus tard ce succès socialiste, le maire et député sortant de Caen Philippe Duron, qui a ressenti "une immense joie", s’est lui aussi rapidement tourné vers les Législatives. "Ce sera l’occasion de donner au nouveau gouvernement, une majorité forte, stable et cohérente, pour qu’il y ait un véritable changement."