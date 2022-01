Frédéric Léveillé (PS) croit à la dynamique présidentielle

Alors que les principaux candidats de l'Orne attendent les résultats du premier tour dans leur commune ou leur QG de campagne, Laurent Marting, représentant l'UMP, et Frédéric Léveillé, premier secrétaire socialiste de l'Orne, ont donné leur sentiment sur le taux d'abstention peu après 20h sur le plateau de Tendance Ouest Alençon. "On constate tout le temps une augmentation de la défection des électeurs pour les législatives", a déploré le porte-parole du parti de la droite parlementaire (à écouter ci-dessous). "Il va falloir réfléchir à mobiliser un peu plus les électeurs".

Pour sa part, Frédéric Léveillé a analysé les choses différemment, estimant que la victoire à la présidentielle "offre une dynamique pour les législatives", avec de bons résultats attendus à gauche et un "tassement" pour la droite et l'UMP en particulier.