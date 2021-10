Caen. Un nouveau visage pour le port de Ouistreham

L'avant-port de Ouistreham (Calvados) va être totalement réaménagé d'ici les prochains mois. Les travaux débutent lundi 7 janvier 2019. Dans un premier temps, un dispositif d'aide au franchissement des écluses va être installé. Le but est de permettre ainsi à de plus gros navires de franchir l'écluse de Ouistreham, pour rejoindre ensuite Blainville-sur-Orne et Caen.

18 millions d'euros de budget au total

"L'écluse est actuellement large de 28 mètres. Pour les navires de 27 mètres de large, c'est un exploit de les faire entrer dans le canal. Une manœuvre millimétrée. Demain, on pourra agrandir les capacités", exprime Philippe Deiss, directeur de Ports normands associés, en charge du projet.

Philippe Deiss, directeur de Ports normands associés Impossible de lire le son.

En effet, ce nouveau dispositif dit "d'embectage" réduira les risques de collision avec le bord de l'écluse, et pourra donc accueillir des navires légèrement plus larges. "Si nous ne pouvons pas accueillir ces plus gros bateaux, nous courons vers un déclassement du port de Caen-Ouistreham au niveau national", prévient Philippe Deiss.

Les futurs aménagements en détail. - DR

Chaque année, une centaine de navires de commerce, transportant principalement des céréales et du bois, franchissent cette écluse. Cela représente près de 600 000 tonnes à l'année. 12 millions d'euros vont être consacrés aux travaux de l'écluse.

Une base de maintenance du futur champ éolien de Courseulles

En parallèle, un point de débarque pour la pêche (N°13 ci-contre), des places d'attente en eau pour les bateaux de plaisance (n°5) ainsi que l'installation d'une base de maintenance du futur champ éolien de Courseulles-sur-mer (n°1) verront le jour dans l'avant-port. Coût de ces travaux : 6 millions d'euros