Basket (N2M) : le CBC obtient son maintien à Sceau

Vainqueurs 73-66 d'une équipe condamnée à la relégation, les Caennais ont fait prévaloir leur "maîtrise collective", aux yeux du coach Fabrice Calmon. "Il fallait répondre aux individualités adverses par notre collectif, explique ce dernier. On a réussi à le faire. On a très bien contrôlé le match du début à la fin."

Caen n'a pourtant pas réalisé le meilleur des départs, "un peu fébrile" contre une équipe décidée à livrer ses dernières forces dans la bataille du maintien. Les Caennais avaient sept points de retard après dix minutes de jeu (24-17). Le deuxième quart-temps les a lancés sur de toutes autres bases : 9-22. "Notre changement de défense les a perturbés, indique Fabrice Calmon. A chaque fois qu'ils ont trouvé une réponse, on a su s'adapter."

Une deuxième mi-temps maîtrisée



Le CBC a conservé son avance en deuxième mi-temps et n'a jamais été vraiment inquiété. Une semaine après sa victoire contre Vanves, consécutive à six revers, il confirme son redressement. "J'ai dénoncé des attitudes il n'y a pas longtemps, je me devais de le faire en tant qu'entraîneur. Je constate que ces attitudes ont changé. C'est l'élément déclencheur."

Les Caennais ont retrouvé ce qui faisait leur force dans la première partie de saison : un jeu collectif bien huilé, "l'envie de se passer la balle". Caen, remonté au septième rang, tentera de poursuivre sur sa lancée samedi 14 avril contre Gravelines.