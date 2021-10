Caen. Ed Sheeran dans la boîte à musique du 3 janvier

Le syndicat National de l'édition phonographique (SNEP) a publié le 31 décembre, le top 10 des ventes d'album pour l'année 2018. Sans surprise, l'album posthume de Johnny Hallyday occupe la 1ère place. On retrouve également des habitués du Top ces dernières années, Maître Gim's, Soprano ou Kendji Girac. Le Normand Orelsan est de la partie tout comme la révélation Eddy De Pretto. Deux enseignements, tout de même, on ne retrouve aucune femme dans ce top 10 et on ne trouve qu'un seul non francophone. Porté par son album Divide, l'anglais Ed Sheeran est 9ème.

