Notre-Dame-de-Gravenchon. Seine-Maritime : fuite de produit à ExxonMobil

Un incident s'est produit sur le site d'ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) mercredi 2 janvier 2019. Une fuite de produit a eu lieu vers 2 heures et un Plan d'opérations internes (POI) a été déclenché. "La fuite a été rapidement isolée et le POI a été levé à 4 h 30", indique le site Allo Industrie. Il n'y a pas eu de blessé ni d'impact sur l'environnement et le fonctionnement de la raffinerie mais "la direction du site tient à s'excuser auprès des riverains pour l'épisode de bruit généré par la sirène d'activation du POI", note cette même source.